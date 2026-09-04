Se esperan lluvias puntuales fuertes

Se espera un incremento de las precipitaciones en Chiapas durante este fin de semana, según informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”; los grandes aportes de humedad traerán consigo precipitaciones en el rango de los 75 a 150 mm en distintas regiones de la entidad.

Este organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que será la influencia de la onda tropical 36, que a su paso va a interactuar con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, una vaguada y una circulación ciclónica, y otros efectos que van a dar suficiente aporte de humedad para las lluvias este viernes y sábado.

Para el día viernes, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) podrán presentarse en las zonas del norte, oeste y sur de Chiapas.

Mientras que el sábado, las precipitaciones se centrarán en el norte y oeste chiapaneco. Se advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de la caída de granizo y ráfagas de viento fuertes y descargas eléctricas, además de generar inundaciones y caída de árboles o anuncios publicitarios.

Para el domingo, las probabilidades de lluvias van a disminuir para centrarse en norte y oeste en el rango de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, los calores de temporada no van a dar tregua y se van a mantener en máximas de 35 a 40 °C en las horas de pico de calor.

Las lluvias esperan frenar la sequedad en Chiapas, ya que, de acuerdo a la Conagua, el 53.8 % de su superficie se encuentra en condición anormalmente seca (D0) y el 21.6 % padece ya una sequía moderada.