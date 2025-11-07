Se está transformando con 241 calles pavimentadas

Con la pavimentación de 241 vialidades como parte de Calles Felices, uno de los programas emblemáticos del presidente Ángel Torres Culebro, la justicia social está llegando a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, que por muchos años estuvieron en el abandono.

Estas obras les devuelve la alegría y el sentido de pertenencia a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres y hombres, quienes hoy disfrutan de calles iluminadas, con banquetas, jardineras, red de agua potable, drenaje, y una imagen agradable con pintura en las fachadas de las viviendas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres Culebro, refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la imagen urbana, la conectividad y la movilidad de la capital chiapaneca, pero sobre todo, de elevar la calidad de vida de las familias tuxtlecas.

Son más de 60 colonias beneficiadas, entre ellas Chiapas Solidario, Jardines del Pedregal, San Pedro Progresivo, El Roble, Santa Ana, Las Granjas, La Caminera, Loma Bonita, Francisco I. Madero, La Misión y Buena Vista, entre otras que forman parte de la Nueva ERA que se vive en la capital.