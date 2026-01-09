Se están haciendo las cosas diferentes: secretario

Con el compromiso de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, además del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, llevaron a cabo reuniones de trabajo con los comités de madres y padres de familia de las preparatorias más importantes del municipio de Tapachula.

El objetivo de los encuentros, atender de manera directa las principales inquietudes relacionadas con la seguridad en los entornos escolares.

Encuentro

Durante las conversaciones, Aparicio Avendaño destacó la importancia de la coordinación entre autoridades, instituciones educativas y familias para fortalecer la prevención del delito, la vigilancia preventiva y la generación de entornos seguros para las y los estudiantes.

Reducir riesgos

Subrayó la relevancia de la prevención de adicciones y el acompañamiento familiar como ejes fundamentales para reducir riesgos. “En Chiapas se están haciendo las cosas diferentes, estamos llegando a los jóvenes”, afirmó.