Se están perdiendo los cuidados posparto

Durante los últimos años, en el municipio de Tenejapa han disminuido la cantidad de consultas posparto ofrecidas por las parteras tradicionales, así lo reveló Valentina Arana Miranda, quien, ante lo que considera “una llamada grande de atención”, ha iniciado el proyecto “40 días para cambiar el mundo”.

La duración de 40 días, explicó, hace referencia a cómo los sistemas de cuidados actuales dan ese lapso para la recuperación, aunque hay mujeres que señalan que el proceso llega a durar hasta tres años.

Valentina señaló que esta fase ha sido descuidada a causa de un exceso de atención en el parto, aún cuando “en la sociedad antes había un tiempo para valorar esta etapa”, dijo.

Sin embargo, actualmente persiste “un desinterés de la sociedad y esto va en conjunto con que nos vamos modernizando y la cultura capitalista necesita que las mujeres regresen rápidamente a ser productivas”, explicó Arana.

Aunque por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen algunas recomendaciones para el seguimiento posparto, en la práctica las mujeres solo llegan a tener dos consultas, que se enfocan “en la parte física, abandonando la parte emocional”.

La partera dijo que los cuidados realizados por ellas, entre los que se encuentran la recuperación energética de las madres a través de baños y temazcales, así como guía en la lactancia, están siendo desplazados por el sistema médico que obliga a las mujeres a tratarse en los hospitales.