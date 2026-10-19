Se estrena pronto el vuelo directo a Houston

Está confirmado que este 28 de octubre Chiapas estrenará un vuelo directo hacia Houston (Estados Unidos), situación que pondrá al estado en uno de los mercados más importantes del mundo en una ruta que operará tres veces por semana.

El titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Segundo Guillén, dijo que este vuelo permitirá una nueva conexión a otros destinos a nivel global.

Comentó que hasta ahora el planteamiento es que sean tres salidas por semana; sin embargo, se mantiene una conversación con la empresa que estará a cargo de la operación.

El próximo 28 de octubre varias autoridades de Chiapas viajarán a Texas para hacer la promoción del vuelo y hay confianza que será exitosa esta nueva apertura.

Panorama

“Hay mucho interés en que esto suceda. Ya alguna vez Chiapas tuvo y creemos que va a ser de mucho éxito”, remarcó Guillén.

La llegada de Tuxtla Gutiérrez a Houston se hará sin escalas y eso permitirá acercarse a un mercado que se está buscando, que es el de Estados Unidos.

“Yo lo he dicho en diferentes ocasiones, Chiapas aspira también a un mercado de alto valor, un mercado que es consciente de su entorno, de la naturaleza”, remarcó.

El secretario de Turismo en la entidad comentó que esos mercados generan una mayor derrama económica.

Además de Houston, destacó que también se han consolidado otros proyectos, como el vuelo a Oaxaca, y se está buscando concretar el vuelo a Querétaro.

Además, hay una reunión pendiente, enfatizó, con autoridades de Guatemala para hacer acciones bilaterales y concretar un vuelo que conecte a Chiapas con ese país.