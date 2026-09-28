Se forma Rachel, mantendrá temporal

Las ondas nubosas y los aportes de humedad de la tormenta tropical Rachel, van a mantener las condiciones lluviosas en Chiapas; se esperan una semana de lluvias que podrán alcanzar el rango de muy fuertes con puntuales intensas en distintas regiones de la entidad.

Se espera el fenómeno se desplace paralelo a la costa mexicana y se convierta en huracán. La incertidumbre radica en cuán fuerte se volverá, principalmente debido a la "piscina fría" dejada por el huracán Polo.

Para Chiapas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros (mm) este lunes 28 de septiembre en las regiones centro y este. Las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

El martes 29, el pronóstico indica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el centro y sur de Chiapas. El miércoles 30, la intensidad se mantiene en el centro, este y sur del estado.

El calor va a continuar y es importante protegerse de la radicación solar, pues las temperaturas en Chiapas oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius; en contraste ya en las zonas serranas las mínimas podrán ser de cinco a 10 grados.

Protección Civil (PC) recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos crecidos y reportar cualquier emergencia al 911.

El organismo alertó que esas lluvias pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. La recomendación es extremar precauciones.

Vigilan trayectoria

La Secretaría de PC en Chiapas confirmó que mantienen en vigilancia la trayectoria de la nueva formación de una depresión tropical, para conocer qué efectos podría dejar en la entidad.

En la información más actualizada, se detalló la evolución de la depresión tropical "Dieciocho-E" y hacia dónde se dirige.

PC detalló que "el sistema se localiza al sur de Guerrero y presenta una tendencia de alejamiento gradual de las costas de Chiapas, permaneciendo sobre aguas del océano Pacífico."

Sin embargo, las autoridades detallaron que también hay condiciones atmosféricas y oceánicas que pudieran favorecer el fortalecimiento de dicho sistema.

Ante tal escenario, las autoridades siguen con la vigilancia de cualquier ajuste tanto en la trayectoria como en la intensidad de este fenómeno.