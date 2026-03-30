Se forma tornado de arena en campo de futbol

Un inesperado fenómeno natural de un tornado de arena sorprendió a los jugadores y aficionados que se encontraban presenciando un partido de futbol la tarde de este domingo.

Estos hechos se registraron en la región Istmo Costa del municipio de Pijijiapan, donde los aficionados lograron captar en video el momento exacto cuando se formó el tornado.

Los jugadores pararon momentáneamente el partido en el campo del Nuevo Milenio, mientras que observaban la intensidad del fenómeno natural.

Por fortuna no se registró ninguna persona lesionada, todos los presentes se sorprendieron con esta acción de la naturaleza la cual no es muy común ver en esta región de la costa de Chiapas.