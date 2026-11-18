De cara al Proceso Electoral 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) está fuerte y mantiene una postura cercana a la gente, explorando posibles alianzas con otros institutos políticos, confirmó la legisladora Jovannie Ibarra Gallardo.

En entrevista desde las instalaciones de TVO Cuarto Poder, la diputada local del PAN explicó que al interior del blanquiazul se están realizando dos procesos de fortalecimiento.

El primero es para analizar las posibles alianzas, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y conocer en qué casos concretar pactos políticos. Asimismo están dando seguimiento a las encuestas, a conocer perfiles destacados e impulsar a sus mejores candidatos.

Encuestas

En estas encuestas, Jovannie Gallardo destaca como uno de los perfiles más destacados para impulsar el “rescate” de diversos municipios en Chiapas, particularmente en Tuxtla como en algunos de la Costa y Soconusco de Chiapas.

De la misma manera, la legisladora llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las iniciativas del PAN en el legislativo estatal, donde se mantiene una agenda crítica que genere conciencia sobre los presupuestos, becas, desarrollo, paz, economía, familia entre otros asuntos.

Finalmente dijo que Acción Nacional, a nivel federal, acordó que independientemente de la determinación, permitirá que en los estados se puedan tomar otros acuerdos, dependiendo la realidad que observen en esas regiones.