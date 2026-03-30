Se fortalece la atención turística en Chiapas

La Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur) fortalece la atención a visitantes mediante la instalación de Módulos de Información Turística en distintos puntos del estado, en el marco del operativo vacacional Semana Santa Segura 2026, que se lleva a cabo del 27 de marzo al 12 de abril.

Como parte de estas acciones, en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo se estará brindando orientación a turistas nacionales y extranjeros, con la participación de municipios que promueven su cultura, tradiciones y gastronomía.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Copainalá presentó una muestra folclórica y gastronómica para difundir la riqueza cultural del municipio y promover destinos como la laguna de San Marcos, el centro ecoturístico Tres Picos, la cascada de Zacalapa y el templo de San Miguel Arcángel.

La Sectur Chiapas reconoce el respaldo de las autoridades aeroportuarias para la realización de estas actividades. Con ello, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de consolidar a Chiapas como un destino seguro, hospitalario y competitivo.