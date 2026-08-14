Se fortalece la construcción de entornos seguros

La estrategia de Prevenir para el Buen Vivir también se fortalece con la rehabilitación de parques, canchas y áreas comunitarias. Bajo esta visión que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, asistió en representación del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a la Jornada de Recuperación de Espacios Públicos en el municipio de Tuxtla Chico.

Serrano Escobedo mencionó que un espacio seguro es aquel que inspira confianza y promueve la convivencia. “La SSP protege y cuida con más presencia y con más proximidad, porque un lugar donde converge la ciudadanía, es el reflejo de la tranquilidad y paz que viven y sienten”.

Asimismo, reiteró que con instituciones más cercanas en Chiapas se promueve la participación de todas y todos, porque la construcción de entornos seguros también inicia desde la conciencia y la denuncia.

Finalmente, con rostro humano la SSP exhorta a las familias chiapanecas a sumarse al plan estratégico Prevenir para el Buen Vivir y denunciar cualquier situación de riesgo, una llamada al 0-89 de Denuncia Anónima o un reporte en la aplicación móvil C5 Escudo Pakal puede hacer la diferencia para salvar una vida.