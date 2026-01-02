Se fortalece la enseñanza en la primera infancia

Chiapas cuenta ya con el Grupo Colegiado para la Atención de la Primera Infancia y se iniciaron las gestiones para crear el departamento de Educación Inicial, esto en cumplimiento al plan estatal de desarrollo 2025-2030 en Chiapas, con esto se fortalece la atención integral a los derechos de niñas y niños.

De acuerdo con el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, esto garantiza el derecho a aprender, crecer y desarrollarse desde los primeros años; esto va de la mano de la estrategia "Vive saludable, Vive feliz" que comenzó aplicarse en el 2025, para la prevención y atención de problemas nutricionales y de salud en la infancia.

Se atendieron el año pasado en ocho mil 363 escuelas y más de 750 mil estudiantes, promoviendo hábitos saludables, actividad física y entornos seguros; además, se impulsó la campaña El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz.

Dijo que también se trabajó en la formación y acompañamiento continuo de docente y agentes educativos, desde la Educación Inicial hasta la Media Superior, con enfoques interculturales, socioemocionales e inclusivos.

Se capacitó y certificó a miles de docentes, llevando la formación a comunidades rurales e indígenas, fortaleciendo la lecto-escritura, el bienestar emocional y la innovación pedagógica, con la meta de reducir la brecha educativa y garantizar el derecho a una educación que respete la identidad y cultura de los pueblos originarios.

El funcionario destacó que se fortalecieron los servicios educativos en zonas rurales e indígenas. Se entregaron 16 nuevas claves de centros de trabajo, ampliando la cobertura educativa, en municipios históricamente olvidados, atendiendo a más de mil 200 niñas y niños.