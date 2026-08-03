Se fortalece la pastoral vocacional

Tras considerar que “en este mundo se presentan más complicaciones, divisiones y violencia”, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, hizo un llamado a los jóvenes a poner al centro de sus opciones el consagrar su vida a Dios, como un gesto de generosidad.

Dijo que en la Diócesis se ha integrado un equipo “ad hoc” para atender el reto grande, urgente e importante de la pastoral vocacional, que se encarga de integrar y acompañar a los equipos parroquiales, que “va haciendo frente a las exigencias que trae consigo el crecer en la conciencia de la elección, amor cercano y envío de nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros”.

Y aclaró que no solamente se trata de los jóvenes que ingresan al seminario o a quienes consagran su vida a Dios en una comunidad religiosa, sino a todos los cristianos integrantes de la que llama “familia diocesana”.

Mensaje semanal

En su mensaje semanal, López Alfaro dio la bienvenida a quienes este año fueron admitidos en el Seminario y “a quienes se hayan acercado a las hermanas religiosas para iniciar un camino de acompañamiento y maduración de su llamado. Vivamos todos, toda nuestra vida, como una respuesta al Padre que nos elige, nos ama, nos llama y nos envía a ser rostros de su amor misericordioso en este mundo cada vez más complicado, dividido y violento”.

Asimismo, pidió responder al llamado de Dios adoptando un estilo de vida concreto, desde el matrimonio que “consagra y eleva a la dignidad del sacramento el amor de los esposos” o en la soltería, siempre viviendo con alegría y esperanza.