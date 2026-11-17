El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el marco de la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, orientada a consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El alcalde destacó que Tapachula se fortalece en materia de seguridad mediante el trabajo conjunto con las instituciones federales y estatales. Señaló que esta coordinación es fundamental para atender las necesidades de la población, fortalecer la prevención y avanzar en la construcción de paz en las colonias y comunidades.

Yamil Melgar indicó que la ciudad ocupa el lugar 31 dentro del listado de las 50 ciudades con mayor percepción de inseguridad y reiteró que la meta es continuar mejorando hasta salir de ese listado. Subrayó que este compromiso requiere acciones constantes y resultados que permitan a las familias sentirse más seguras en su vida cotidiana.

Asimismo, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo y respaldo brindados a Chiapas y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Reconoció que, desde el primer día de su gobierno, el mandatario estatal ha implementado una estrategia de seguridad que está dando resultados y contribuyendo a recuperar la tranquilidad y la confianza ciudadana.

Finalmente, el presidente municipal refrendó el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula de mantener una coordinación permanente con ambos órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y avanzar en la paz del municipio, con cercanía a la ciudadanía y atención a las necesidades de las familias tapachultecas.