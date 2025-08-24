Se fortalece seguridad de las familias: Yamil

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reafirmó el compromiso de su administración para fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias tapachultecas, impulsando acciones integrales de prevención, ordenamiento y bienestar, bajo el lema “Voluntad para transformar”.

Las estrategias

El alcalde destacó que la seguridad es un eje prioritario de gobierno y, con ese propósito, se han reforzado diversas estrategias en la ciudad:

Alumbrado público: se avanza en la rehabilitación y modernización de luminarias en calles, colonias y espacios públicos, generando mayor tranquilidad para peatones y automovilistas.

Movilidad y vialidad segura: con el programa “Tapachula rueda seguro”, se realizan trabajos de bacheo y mantenimiento vial que contribuyen a prevenir accidentes y mejorar la circulación.

Protección civil y atención inmediata: tras las recientes lluvias, brigadas municipales efectuaron labores de limpieza, desazolve y retiro de árboles caídos, reduciendo riesgos para la población.

Entornos ordenados y seguros: en coordinación con Seguridad Pública y Desarrollo Urbano, se intensificaron operativos contra tiraderos clandestinos y se trabaja en la recuperación de espacios públicos.

Prevención del delito: Se mantienen recorridos permanentes de vigilancia en conjunto con corporaciones estatales y federales, fortaleciendo la proximidad con la ciudadanía.

“La seguridad se construye todos los días, con obras, con prevención y con cercanía a la gente. En Tapachula estamos demostrando que tenemos voluntad para transformar y hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro para todas y todos”, subrayó el presidente municipal, Yamil Melgar, de acuerdo con un informe oficial.