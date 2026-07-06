Se fortalece seguridad en la ciudad: Torres

La seguridad pública se mantiene como una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, afirmó el presidente municipal, Ángel Torres, quien aseguró que su administración ha fortalecido las acciones en la materia mediante una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado y una importante inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento policial.

El alcalde señaló que el municipio trabaja de manera alineada con la política de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, lo que ha permitido reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Equipo

Como parte de esta estrategia, informó que el ayuntamiento ha destinado recursos para la adquisición de más de 60 unidades entre patrullas y motocicletas, además de incorporar cámaras corporales (Bodycam), renovar los uniformes del personal operativo y fortalecer la infraestructura necesaria para el desempeño de la corporación.

Destacó que estas acciones ya comienzan a reflejarse en los indicadores de percepción ciudadana sobre la seguridad.

“Encontramos a Tuxtla en el cuarto lugar de percepción de inseguridad y hoy estamos por debajo de la media nacional, alrededor del 49 por ciento”, señaló.

Asimismo, explicó que el trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ha sido determinante para implementar una estrategia conjunta que permita atender de manera más eficiente las necesidades de seguridad en la capital chiapaneca.

Mejoras laborales

Reconoció que, además del equipamiento, era necesario mejorar las condiciones laborales de los policías municipales.

En ese sentido, recordó que durante el primer año de la administración se autorizó un incremento salarial de entre 17 y 18 por ciento para los elementos.

Indicó que brindar mejores herramientas y prestaciones a los cuerpos de seguridad también representa una inversión en la tranquilidad de la ciudadanía.