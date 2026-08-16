Se fortalecen acciones para prevenir la violencia

Por instrucciones de el alcalde de Tapachula Yamil Melgar, se da seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Municipal (DAVGM), la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa González, y el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alejandro Lluch García, participaron en la reunión de trabajo convocada por la Unidad de Promoción y Protección de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con el propósito de fortalecer las acciones institucionales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Durante el encuentro, los secretarios del ayuntamiento de Tapachula destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre ambas dependencias para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de violencia.

Participantes

La reunión fue encabezada por Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, jefa de la Unidad de Promoción y Protección, y contó con la participación de representantes de distintos municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Uno de los principales temas abordados fue la Medida 5 de la Declaratoria, orientada a fortalecer los mecanismos de coordinación entre las áreas de seguridad e igualdad de género, así como mejorar la actuación institucional ante casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, se resaltó la importancia de que las instituciones conozcan y den cumplimiento a las medidas establecidas en la Declaratoria, fortaleciendo la prevención, atención y protección de las mujeres, mediante acciones coordinadas y con perspectiva de género.

El Ayuntamiento de Tapachula, encabezado por el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, reafirma el compromiso de fortalecer el trabajo interinstitucional para prevenir las violencias y contribuir a la construcción de espacios más seguros para las mujeres.