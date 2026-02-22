Se garantiza el orden y el libre tránsito: SSP

Con el firme compromiso de garantizar el libre tránsito en todo el territorio chiapaneco, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, refuerza los patrullajes preventivos y sobrevuelos de vigilancia.

Prioridad

Hoy, en el Gobierno de la Nueva ERA que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la prioridad es la seguridad de las y los chiapanecos, así como de los visitantes nacionales y extranjeros, es por ello que no hay tolerancia a las conductas que pongan en riesgo la integridad de la población en las carreteras.

Operativos

Por tierra y aire, la SSP implementa operativos estratégicos para una movilidad segura y tranquila de la población, así como de auxilio vial para prevenir accidentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso de trabajar en coordinación y cooperación con todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia para construir un Chiapas más seguro.