Se gradúan 299 alumnos del Plantel 20 SCLC

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 20 San Cristóbal, llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Generación 2023-2026 “Construyendo Nuevos Caminos”, donde 299 jóvenes concluyeron sus estudios en las carreras técnicas de Enfermería General, Servicios de Hotelería y Mecatrónica.

Durante la ceremonia, el director académico del Cecytech, Rogelio Denis Castañeda, en representación del director general, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció el esfuerzo, disciplina y perseverancia de las y los egresados, quienes culminaron una etapa académica fundamental y comienzan nuevos caminos para su desarrollo personal y profesional.

“Hoy concluyen una etapa que representa años de dedicación, retos superados y aprendizajes adquiridos. Recuerden que el conocimiento y las habilidades que han desarrollado serán herramientas que les permitirán continuar preparándose y contribuir al bienestar de sus comunidades”, destacó Denis Castañeda.

Asimismo, señaló que las y los jóvenes egresan del Cecytech con una formación académica y técnica que fortalece sus oportunidades educativas y laborales. De manera especial, reconoció a quienes concluyeron bajo la modalidad de Formación Dual, al combinar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias dentro de espacios profesionales.