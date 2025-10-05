Se gradúan 50 mil educandos en septiembre

Para cumplir con las acciones de Alfabetización en Chiapas, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) está cumpliendo un papel sumamente relevante para la transformación social de la entidad, aseguró el secretario de Educación Roger Mandujano Ayala.

Explicó que en el reciente encuentro: Leer y Escribir para la Transformación Social, ratificaron el compromiso común por participar en el fortalecimiento de este programa estatal.

En este sentido, el secretario de Educación estatal agradeció la participación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón, en estos trabajos generales, que dijo son de suma importancia.

Docentes, administrativos y estudiantes ayudan a cumplir con el programa estandarte del gobierno del mandatario Eduardo Ramirez Aguilar, dijo.

Roger Mandujano anunció que sigue firme la meta de 200 mil alfabetizados en 2025 y 350 mil al finalizar el sexenio; advirtió que pese a deserciones y algunas reprobaciones, en septiembre se graduaron unos 50 mil chiapanecos.

Agregó que en el análisis, el analfabetismo coincide con altos indices de pobreza por lo que existe un lamentable binomio entre estos dos factores, que se busca abatir bajo el principio de que, no son pobres, sino olvidados del sistema educativo y político.