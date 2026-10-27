Se gradúan doctoras de la Unach y la USAC Guatemala

Andrea del Alva Orozco Godínez y Lorena Araceli Romero Payes se convirtieron en las primeras graduadas de los programas de Doctorado en Estudios Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (DER-Unach) y del Doctorado en Desarrollo Territorial y Problemas Transfronterizos del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cunoc-USAC), respectivamente.

Este logro académico se enmarca en el Programa Quetzal y en el convenio específico de colaboración y gestión suscrito el año pasado por ambas instituciones, con el propósito de fortalecer la cooperación académica y la formación doctoral en la región sur-sureste de México y Centroamérica.

Reconocimiento

Durante la entrega de los títulos, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, reconoció a todas las personas que hicieron posible este resultado institucional.

Destacó que este acontecimiento fortalece los vínculos de amistad entre ambas universidades y representa el inicio de una alianza con amplias perspectivas de desarrollo.

Asimismo, señaló que la graduación constituye una muestra de los resultados del trabajo conjunto en favor de la integración académica y profesional de la región, además de refrendar el compromiso histórico de ambas casas de estudio y subrayó que esta colaboración abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones de estudiantes.

Por su parte, el coordinador del DER, Octavio Grajales Castillejos, resaltó que el proyecto va más allá de la articulación de los planes curriculares y el desarrollo de investigaciones conjuntas, pues también contempla la integración de sínodos doctorales entre ambas instituciones.

Análisis riguroso

Explicó que este modelo de colaboración permite impulsar investigaciones orientadas al análisis riguroso de las dinámicas sociales, económicas y culturales que trascienden las fronteras.

Además, brinda a las futuras generaciones una plataforma académica sólida para alcanzar una formación doctoral con proyección internacional, respaldada por la experiencia y la trayectoria de ambas instituciones.

En su intervención, las graduadas reconocieron el acompañamiento y compromiso del cuerpo docente, cuyo apoyo fue fundamental para resolver dudas y atender las dificultades que enfrentaron durante su formación.

También destacaron la disposición de sus profesores para compartir sus conocimientos y contribuir a su desarrollo académico y profesional.

La graduación representa un hito en la cooperación entre la Unach y la USAC, al consolidar un modelo de colaboración que fortalece la educación superior, promueve la integración regional y contribuye a la generación de conocimiento sobre los desafíos compartidos por los pueblos de la frontera sur de México y Centroamérica.