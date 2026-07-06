Se graduarán más de 7 mil alumnos migrantes

De los alumnos que concluirán el ciclo escolar en el Soconusco, tanto en el sistema federal como estatal, un alto porcentaje son de familias en situación de movilidad, principalmente en primarias y secundarias. Los niños tienen el acceso a la educación luego de que se han asentado en municipios de esta región de Chiapas, expuso en entrevista el delegado regional de Educación, Venerando Díaz Martínez.

Dijo que serán alrededor de siete mil 200 niños migrantes los que terminarán su educación preescolar, primaria o secundaria, tanto en el sistema federal como estatal en la región Soconusco, que abarca desde Mapastepec hasta Suchiate.

Señaló que este número representa un incremento de más del 400 por ciento respecto del ciclo escolar anterior, debido a que muchas familias migrantes se han establecido en los municipios de la región.

Población estudiantil migrante

Señaló que los niños y adolescentes migrantes inscritos en planteles de municipios fronterizos como Suchiate, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Metapa, que es donde se concentra el mayor número de estudiantes extranjeros.

“De acuerdo con las visitas y a las estadísticas que nos reportan supervisores y directores, es un porcentaje aproximado de la población estudiantil migrante que se atiende y que concluirá sus estudios en los niveles básicos”, abundó.

El delegado regional de Educación puntualizó que las principales nacionalidades de los niños migrantes que estudian en las escuelas son cubana, haitiana, venezolana y brasileña, cuyo número ha crecido respecto a ciclos anteriores.

“Hoy tenemos un porcentaje mayor; son familias que ya se establecieron aquí en Tapachula y buscan sobresalir, sobrevivir y tienen hijos en edad escolar, sobre todo en primaria, secundaria y preparatoria, donde el auge es mayor”, indicó.