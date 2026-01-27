Se ha atendido infraestructura y seguridad vial de Chiapas

Dentro de los principales ejes de trabajo del gobierno de Chiapas ha sido la mejora de la seguridad y la infraestructura en las carreteras del estado, respondiendo así a demandas que históricamente el sector transportista había solicitado.

De acuerdo al subsecretario de gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma, esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia mas amplia para consolidar la gobernabilidad y la paz social en la entidad.

Afirmó que el transporte en Chiapas está siendo atendido de manera continua, pues ha sido uno de los compromisos de la administración estatal, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Plan de acción

Hernandez Bielma dijo que se ha buscado abordar las necesidades del sector de forma metódica y progresiva, aunque reconoció que aún existen demandas pendientes por resolver.

El plan de acción incluye el cuidado, la reparación y el mantenimiento de la red vial, con el objetivo expreso de recuperar las condiciones de seguridad e infraestructura. Este enfoque ha generado expectativas positivas entre los operadores del transporte, quienes ven en estas acciones una respuesta concreta a sus solicitudes de años.

La ejecución de estos trabajos se lleva a cabo mediante un esfuerzo coordinado que involucra al gobierno federal, el gobierno estatal y la sociedad organizada.

Esta colaboración tripartita busca solucionar problemáticas arraigadas y heredadas, con la visión de que una vialidad segura y eficiente beneficia no solo a los transportistas, sino al desarrollo económico y al bienestar general de toda la población chiapaneca.