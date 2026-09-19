Se ha mapeado el 90 % de las rutas en Tuxtla

El proyecto Mapatón Tuxla, que busca actualizar el trazado de las rutas del transporte público de Tuxtla Gutiérrez, registra un avance del 90 por ciento y se prevé alcanzar la totalidad este sábado, informó Amalia Parra Zebadúa, directora de Movilidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Detalló que en el trabajo participan coordinadores de la dependencia y profesores de las facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quienes han colaborado con los estudiantes en el levantamiento de la información.

La directora estimó que este sábado se logre concluir las 130 rutas proyectadas, las cuales ya están asignadas a los diferentes equipos que tienen agendadas las últimas que faltan por mapear.

Afirmó que no se presentaron contratiempos, aunque el principal temor era garantizar la seguridad de los participantes; todo ha transcurrido con normalidad.

¿Qué sigue?

Sobre las siguientes etapas del proyecto, la funcionaria explicó que los datos recabados aún deben pasar por un proceso de edición antes de poder ser utilizados.

Parra Zebadúa agregó que se realizará una edición a detalle de cada ruta, lo que tomará un tiempo adicional, y una vez que finalice ese proceso, las organizaciones proporcionarán la información a la dependencia.

"Todavía están en un formato que se tiene que editar. Ahorita están las rutas marcadas, pero necesitan todavía trabajarse para poder agregar los datos. Se mapearon tanto las rutas como las paradas", precisó.

Finalmente, la directora de Movilidad adelantó que los resultados se presentarán ante la ciudadanía y destacó la importancia del convenio con las asociaciones civiles que participan en el proyecto.

Recordó que el Mapatón Tuxla se realiza con el objetivo de mejorar el transporte y para poder contar con estos datos actualizados que abonen a hacer mejoras al servicio no solo de la capital, sino en todo el estado.