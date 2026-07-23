Se hace frente a tres grupos delictivos: SSP

En la entidad existe presencia de tres grupos criminales; a todos se les combate por igual y no hay compromiso con ninguno, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Para hacer frente a estas agrupaciones delictivas, es vital el fortalecimiento de los policías de Chiapas; por ello se reforzó la capacitación, mejoraron salarios y priorizaron los exámenes de Control y Confianza, dijo en el marco del anuncio del egreso de nuevos agentes de élite de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

“No hay distingo para los tres cárteles que tienen presencia en la entidad; se les combate por igual, y tampoco se consecuentan municipios”, dijo.

Explicó que no se trata de temas nuevos, ni privativos de Chiapas, sino, por el contrario, son problemas que se han atendido desde su llegada a la dependencia estatal, consiguiendo reducir estadísticamente la incidencia delincuencial, mejorando la seguridad y la percepción de la ciudadanía.

Por ello dijo: “Se hace frente sin distingo ni arreglos con ningún grupo, ni tolerancia a ayuntamientos que pudieran ser permisivos con estos grupos que actúan fuera de la ley”.

Graduados

Se trata, explicó el secretario, de la Primera Generación de Pakales 100 por ciento chiapanecos, producto de seis meses de internado con trabajos encabezados por 11 capacitadores con certificación internacional.

Ingresaron 100 cadetes al curso, que es demandante y de alta especialidad, por lo que, al paso del tiempo, solo 19 egresaron.

Estos 19 agentes se sumarán a los 810 elementos operativos desplegados en Chiapas de esta corporación élite.

Los recién egresados tienen un salario mensual de 40 mil pesos, además de prestaciones varias, como créditos inmobiliarios y otros que buscan generar entornos familiares y reducir el interés por dinero sucio.

Evaluaciones

Recordó también que la Policía de Chiapas pasó del lugar 32 al 16, ubicándose en la media nacional por sueldos y prestaciones.

En estos nuevos agentes, como en el grueso de los más de 11 mil elementos policiales estatales, en general el 85 por ciento ya realizó el examen actualizado de Control y Confianza.

Estas evaluaciones tienen un alto índice de acreditados. En el último corte de seis mil evaluados, nada más 200 reprobaron, los cuales fueron dados de baja.

Agregó el secretario que él mismo recién se realizó su examen de Control y Confianza, fuera de Chiapas, para buscar que sea lo más transparente posible.

El titular de la SSP celebró la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y llamó a los egresados a defender con honor, valentía y orgullo a Chiapas.