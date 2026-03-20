Se han documentado casi 5 mil hectáreas quemadas

Con base en los datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Chiapas -en lo que va de este año- casi llega a las cinco mil hectáreas que se han quemado, esto a consecuencia de los incendios, estos hechos ubican a la entidad dentro de los cinco primeros lugares.

Los datos acumulados a nivel nacional, entre el 1º de enero y el 12 de marzo, muestran que se han registrado mil 531 incendios que han alcanzado a 30 entidades federativas.

En todo lo que se ha quemado en México, un 98 % correspondió a la vegetación en los estratos de herbáceo y arbustivo; solo un dos por ciento fue arbóreo.

Entre el seis y el 12 de marzo en Chiapas se documentó un incendio, el cual quemó alrededor de 12.47 hectáreas de hojarasca.

Estados más siniestrados

Dentro de los estados que más incendios han reportado en el país, resalta en la primera posición el Estado de México (Edomex) con 266 siniestros, seguido de la Ciudad de México con 174 y Jalisco con 159.

En el caso de Chiapas, aparece en el noveno lugar nacional con 55 incendios. Sin embargo, en el rubro de la mayor cantidad de superficie impactada a consecuencia del fuego se ubicó en la posición número cinco, con cuatro mil 944.24 hectáreas quemadas.

En este año, con un 26.91 %, las razones desconocidas aparecen en primer lugar sobre las posibles causalidades de los incendios. En la lista se suman intencional, actividades agrícolas, pecuarias, fogatas, quema de basureros, fumadores, cazadores, entre otros.

En lo referente al tamaño de los incendios, 110 han tenido un impacto en alrededor de 100 hectáreas o más, mientras que 817 siniestros afectaron (de forma separada) igual o menos de cinco hectáreas.

En otro concepto, solo 13 incendios tardaron activos más de siete días, mientras que mil 87 solo duraron un día. Según datos de la Conafor, se han aplicado 47 mil 358 días/persona para atender los incendios forestales.