Se han entregado más de 300 plazas por año

Durante el ciclo escolar 2025-2026, un total de 91 mil 927 docentes estuvieron frente a las aulas en los niveles de educación básica, media superior y superior en toda la entidad.

En el marco de los procesos de asignación de plazas, la Secretaría de Educación llevó a cabo la Promoción Vertical 2025-2026, mediante la cual se asignaron 94 plazas. Asimismo, se entregaron 202 plazas correspondientes al proceso de admisión de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm).

El titular de la Secretaría de Educación detalló que, en el marco del Proceso de Admisión 2025–2026, se asignaron 537 plazas definitivas, de las cuales 335 fueron entregadas de manera directa.

“Cada año, en el mes de mayo, se hace entrega de plazas tanto del ramo federal como estatal, y son alrededor de 300”, informó Mandujano Ayala, quien aseguró que estos procesos representan una gestión basada en la transparencia y el reconocimiento al trabajo docente.

Una de las demandas centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido la bilateralidad en la entrega de plazas. Aunque han sostenido mesas de diálogo con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, así como con la Secretaría de Educación Pública, no han logrado alcanzar este objetivo. La CNTE también ha exigido la creación de más de 3 mil plazas para atender el rezago en educación indígena y ha denunciado que en el nivel de telesecundaria no se han creado nuevas claves desde 2011.

En la actualidad, ya no se permiten las plazas dobles. Sin embargo, existen maestros y maestras jubilados o que aún se encuentran en activo que lograron obtener dos plazas magisteriales: una federal en un turno y una estatal en el