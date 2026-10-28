Se ilumina la zona baja de Tapachula

Como parte del programa Camina Seguro, el presidente municipal Yamil Melgar recorrió comunidades y accesos de la zona baja de Tapachula para supervisar el alumbrado público instalado durante el último mes, con el propósito de fortalecer la prevención, mejorar la percepción de seguridad y contribuir al buen vivir de las familias.

Recorrido

Acompañado del secretario de Obras Públicas, William Penagos; del director de Alumbrado Público, Alberto Roblero, y de personal de la Secretaría de Obras Públicas, el alcalde verificó las intervenciones realizadas en Puerto Madero, el acceso a Playa Linda, la zona de Cafesca, Asipona, el ejido Morelos y el acceso a Los Toros.

En el centro de Puerto Madero, supervisó 42 luminarias solares de 120 watts cada una, instaladas en el cruce de las calles centrales Norte-Sur y Oriente-Poniente. Durante su visita también recorrió el emblemático Pez Vela.

Posteriormente, en la entrada a Playa Linda, en la bifurcación que conduce hacia la 22 Zona Naval, constató la instalación de nuevos postes y luminarias solares de 120 watts. Estos trabajos refuerzan la iluminación en un punto de acceso y salida de vehículos y de tránsito de habitantes y visitantes.

La supervisión también comprendió el alumbrado instalado en la zona de Cafesca y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona). En el ejido Morelos y el acceso a Los Toros, las acciones permitieron iluminar por primera vez los puntos intervenidos, atendiendo una necesidad de la población.

Programa

William Penagos explicó que estas intervenciones fortalecen el programa Camina Seguro con inversión del Gobierno del Estado. Asimismo, señaló que se mantiene la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para gestionar los permisos correspondientes a la colocación de postes y luminarias en tramos de jurisdicción federal.

Yamil Melgar destacó que ampliar la cobertura de alumbrado público contribuye a mejorar las condiciones para los traslados y las actividades cotidianas de las comunidades. Reiteró que el Ayuntamiento continuará coordinando esfuerzos para atender las necesidades de la zona baja y favorecer el buen vivir de las familias tapachultecas.