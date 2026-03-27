Se imparte conferencia “IA para todos”

Con la participación de la especialista en inteligencia artificial y preservación de lenguas indígenas, Gabriela Salas Cabrera, se realizó la Conferencia Magistral “Inteligencia Artificial para todos”, en las instalaciones del Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez.

Posterior a la ponencia que forma parte de la Cátedra Universitaria de Inteligencia Artificial Plus “Dr. Francisco Cervantes Pérez”, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector Oswaldo Chacón expresó que la inteligencia artificial es un tema que interesa a todas las áreas del conocimiento.

Explicó que ante el reto de vivir en un mundo tecnológico y en constante cambio, la responsabilidad de las universidades es formar a sus estudiantes de manera pertinente, dado que el crecimiento institucional debe darse en el tema físico y de cobertura, acompañado de la calidad de sus programas, especialmente los dedicados a las ciencias y la tecnología.

Objetivo

Al respecto, el miembro honorario del Comité Científico Académico del Programa Universitario de Inteligencia Artificial y Doctor en Ciencias de la Computación y la Información, Francisco Cervantes Pérez, comentó que a través de estas conferencias se busca que más personas conozcan y entiendan qué es la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo y que va a seguir teniendo en la vida diaria.

Por su parte, la encargada de la dirección de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas Campus I, María de los Ángeles Polanco Enciso, refirió que este espacio académico representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la sociedad.

Ejemplos

En esta conferencia Salas Cabrera dio ejemplos de cómo la ciencia y la tecnología pueden dialogar con la identidad cultural y el compromiso social, ya que su trabajo se ha orientado al desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados tanto a problemáticas de salud como al procesamiento de lenguas originarias.