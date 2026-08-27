Se incendia galera abandonada en Emejaca

El incendio de una galera abandonada en la colonia Emejaca movilizó a los cuerpos de ataque rápido debido a que la ciudadanía temía que el fuego alcanzara viviendas contiguas.

El reporte fue registrado alrededor de las 18:20 horas, cuando personal a del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron a una quinta, ubicada cerca de la colonia Satélite Loma Larga de Tuxtla Gutiérrez.

Y es que, una galera abandonada que tenía en su interior material inflamable y basura comenzó a incendiarse.

Los colonos de la zona solicitaron el apoyo a través de los números de emergencias. En seguida, la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, envió a las corporaciones de ataque urbano.

En minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego. En el lugar, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura.

Luego de separar el material inflamable y enfriarlo, los cuerpos de auxilio se retiraron de la escena.