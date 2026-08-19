Se incendian 6 hectáreas en la ciénega de Comitán

Un incendio consumió seis hectáreas de tular y pastizal en la ciénega de Comitán, en la mañana de ayer, que movilizó a bomberos del Sistema de Protección Civil Municipal y voluntarios que lograron sofocar el fuego para evitar que se expandiera. La humareda y ceniza afecto a parte de la ciudad.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se inició el incendio en la zona oriente, en las inmediaciones de El Orquidario y Jardín Botánico, en la ciénega de Comitán.

Una intensa humareda alertó a las autoridades municipales y estatales, por lo que en minutos se movilizaron unidades ataque rápido, camiones tipo pipa, así como bomberos y elementos del Sistema de Protección Civil Municipal y de la delegación Meseta Comiteca Tojolabal, contando con la participación de ciudadanos voluntarios.

La zona norte oriente de la ciudad se vio afectada por el humo y ceniza que fueron arrastrados por los vientos, pero que tras unas horas de intenso trabajo se reportó que el siniestro había sido controlado.

Las autoridades municipales y estatales exhortaron a la población en general a atender las indicaciones para evitar el uso irresponsable del fuego para proteger el entorno.