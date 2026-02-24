Se incendian cables de alta tensión de CFE

Derivado de las intensas ráfagas de viento que se han registrado en la región istmo costa en el municipio de Tonalá, se han reportado varios incendios en diferentes puntos de la ciudad.

Tal es el caso del incendio que se registro en unos cables de alta tensión de la CFE, el cual fue reportado por pobladores de la comunidad de Noyola, en el camino viejo entrando por 4 caminos ubicado sobre el libramiento de la carretera Tonalá -Tapachula.

El viento, de acuerdo a las autoridades de Protección Civil Municipal, continuará para las próximas horas y exhortaron a las familias a apoyar a evitar este tipo de siniestros, no realizando quemas en los potreros ni en los patios de sus hogares: una chispa ocasiona incendios forestales e incontrolables para los cuerpos de emergencias.

Del mismo modo, también en el municipio de Arriaga, la intensidad del viento ha provocado que los incendios sean incontrolables, dificultando las labores de las propias autoridades.

El alcalde Alejandro Patrinos Fernández ha exhortado a la población no realizar quemas porque no hay condiciones por los fuertes vientos en este municipio.