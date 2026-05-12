Se inscribe Oswaldo Chacón a convocatoria

“Vamos a trabajar por la Universidad, la del presente y la del futuro, la Unach de todos y todas”, dijo el actual rector de la benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón, de cara al proceso abierto de registro y participación para el proceso de selección de candidatos a la Rectoría del periodo 2026-2030.

El destacado académico se registró como aspirante ante la comunidad del Campus IV de Tapachula, que se hizo presente con pancartas y expresiones de respaldo desde la Facultad de Ciencias Químicas.

“Trabajando en favor de la Universidad, con los logros que hemos tenido, pero pensando en construir un proyecto de continuidad que sume a la nueva realidad de Chiapas, en acompañamiento de la política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, estamos listos para seguir aportando para la casa de todos los chiapanecos, nuestra Unach”, resaltó.

Asimismo, pidió a los unachenses comprometerse, pues su propuesta está fundamentada en la participación activa de todos los universitarios.

Convocatoria

La Junta de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), abrió la convocatoria de registro en diversas sedes de la geografía estatal, a cargo del titular de la Rectoría, teniendo diversos requisitos, entre los que destacan probada honorabilidad y vinculación a la vida académica estatal.

La convocatoria es para la Gestión 2026-2030, el periodo de registro es del seis de mayo al cinco de junio del 2026, posteriormente al registro y auscultación, se designará de manera inmediata al nuevo rector, que podría ser también Oswaldo Chacón, porque la Ley Orgánica permite hasta una reelección colegiada.

Se espera que el día martes 12 de mayo se realice un acto público relacionado a su registro desde la explanada de la Biblioteca Central Universitaria en Tuxtla Gutiérrez.