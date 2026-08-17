Se integran a la Redemex para la innovación

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue seleccionada para formar parte de las 20 instituciones de educación superior que integrarán la Red de Educación Superior para el Desarrollo Económico de México (Redemex), iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal para fortalecer la vinculación entre las universidades, los centros de investigación y el sector productivo.

La incorporación de la Unach a esta red representa un reconocimiento a las capacidades académicas, científicas y de innovación que se desarrollan en la institución, al tiempo que abre nuevas oportunidades para participar en proyectos estratégicos de alcance nacional orientados a generar soluciones que respondan a las necesidades del sector productivo y de las distintas regiones del país.

Premisa

La Redemex parte de una premisa fundamental: el desarrollo económico de México requiere de una estrecha colaboración entre el sector educativo, la iniciativa privada y las instituciones públicas.

En este modelo, las universidades tienen un papel estratégico al generar conocimiento, formar talento especializado y transformar los resultados de la investigación científica en innovación con impacto social y económico.

Para la Unach, su participación representa también una oportunidad para ampliar la presencia de la comunidad universitaria en iniciativas nacionales relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, la formación de capital humano y el desarrollo regional.

Con esta incorporación, la Unach refrenda su liderazgo como institución de educación superior del sureste del país y consolida su compromiso de participar activamente en las nuevas estrategias nacionales que colocan al conocimiento, la innovación y la formación de talento como motores del crecimiento económico.