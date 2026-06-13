Se intoxican estudiantes al consumir alcohol

Elementos de servicios de emergencia y de corporaciones policiacas se movilizaron la tarde de este viernes tras el reporte de estudiantes intoxicados al interior de la escuela preparatoria Número Uno, en el centro de Tapachula.

Al parecer, un grupo de jóvenes ingirió bebidas alcohólicas para celebrar el fin de cursos; sin embargo, tres de ellos sufrieron intoxicación, por lo que fueron auxiliados por paramédicos del Grupo CARS, aunque no se estableció si fueron hospitalizados.

Los socorristas reportaron que se trató de una persona del sexo femenino y dos del masculino, quienes recibieron la atención.

Ante ese hecho, también arribaron elementos de la Guardia Estatal Fronteriza, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Policía Municipal, quienes solamente realizaron labores preventivas.

Suspendieron actividades

No obstante, la movilización policiaca y la intoxicación de los estudiantes generaron preocupación entre padres de familia, docentes y alumnos del plantel, incluso las actividades fueron suspendidas.

En esa institución, así como en la escuela preparatoria Número Dos “Eduardo J. Albores”, se han presentado casos similares en el actual ciclo escolar, aunque presuntamente por el consumo de “pastelitos” elaborados con marihuana.