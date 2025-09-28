Se inundan viviendas por fuertes lluvias

Al menos unas veinte viviendas resultaron inundadas por las fuertes lluvias registradas la madrugada de este sábado en la pesquería de Paredón, en el barrio Manuel Velasco Suárez, así lo informaron los propios afectados.

Quienes dieron a conocer que la citada colonia se encuentra ubicada en la parte baja de la pesquería de Paredón y siempre, en temporada de lluvias, las viviendas sufren inundaciones porque el agua entra hasta sus patios y al interior de sus casas, afectando sus cosas y sus vidas, pues ya no pueden estar cómodos.

Dijeron que todas las viviendas están expuestas a sufrir inundaciones, sin embargo, algunos de ellos se han salvado ya que ponen en sus patios bastante arena, lo que amortigua el agua rezagada y evita que se hagan grandes pozas.

Denunciaron que en la pesquería de Paredón no existen albergues o refugios temporales para que los afectados puedan resguardarse en un lugar seguro, por ese motivo pidieron a las autoridades del lugar, que encabeza el agente municipal Humberto Hernández, a que instalen alternativas para que quienes lo requieran, de esa manera mejoran las condiciones de los pobladores en esta temporada de precipitaciones.