Se jubilan trabajadores del INE en Tonalá

Tras más de treinta años al servicio del Instituto Nacional electoral en la ciudad de Tonalá, cinco trabajadores recibieron su jubilación de parte de las autoridades de la séptima Junta Distrital Ejecutiva que encabeza Fernando Castellanos Muñoa, el evento se realizó a la una de la tarde del pasado jueves en las propias instalaciones del INE en Tonalá, en donde también estuvieron los familiares de los jubilados.

Daniel Domínguez López en representación de sus compañeros jubilados dijo que haber estado 34 años al servicio del INE les han sido una gran experiencia porque durante este tiempo pasaron varios procesos políticos municipal, estatal y federal, en donde en ocasiones pasaron desvelos sin embargo consideraron que todo valió la pena porque fue una gran experiencia al servicio de la democracia.

Vocación de servicio

A su vez el ejecutivo de la Séptima Junta Distrital, Fernando Castellanos Muñoa dijo que los funcionarios que recibieron su jubilación dejaron constancia de haber realizado un buen trabajo y por ello siempre se les recordara porque dejaron todo el corazón y espíritu de lucha en las actividades diarias del INE en Tonalá.

Los funcionarios que recibieron su constancia de jubilación fueron Juan Carlos Gutiérrez Zavala, María Lucía Suriano Duran, Alba Araceli Ocaña Mendoza, Alma Delia Ordaz Valdivieso, Daniel Domínguez López de la 07 junta distrital ejecutiva en Tonalá Chiapas quienes dejaron una larga trayectoria en las funciones de la Junta Distrital.