Se justifica alcalde de Chiapa de Corzo

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, reconoció en entrevista fallas específicas en la seguridad y logística durante la reciente edición de la Carrera del Parachico, evento emblemático de la Fiesta Grande, luego de que se registraran incidentes como un atropello y una riña, ampliamente criticados en redes sociales.

Aunque el edil defendió la ejecución general del magno evento y destacó su impacto económico —con más de 15 mil corredores registrados y una afluencia total que superó las 20 mil personas—, admitió deficiencias en la coordinación para el cierre de vialidades.

“Nosotros, como municipio, nos tocó el tramo de Cahuaré a Chiapa de Corzo. Las otras instituciones tuvieron detalles, no hicieron los cortes a tiempo y se hizo el caos”, declaró, sin especificar qué dependencias estatales o federales incurrieron en la falla. Ante las quejas por vehículos circulando en el recorrido, calificó los hechos como “casos imprevistos” propios de un evento masivo.

Respecto al atropello de un adulto mayor durante la carrera, manifestó no tener información detallada y se limitó a afirmar que “ese personaje llevará las consecuencias”, confiando en que las autoridades actuarán.

Sobre la gresca reportada el 1º de enero, vinculó el incidente al “exceso de alcohol”, un factor que admitió es recurrente y difícil de controlar. “Sí hay regulación, pero no podemos controlar de manera personal cuánto alcohol es consumido”, añadiendo que es imposible supervisar a los “cientos de personas que llegan a visitar”.

Pese a los incidentes, aseguró que en ningún momento la seguridad se vio rebasada, aunque anunció que de cara a futuras ediciones, se reforzarán los operativos en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, aplicando sanciones a quienes infrinjan los reglamentos.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las polémicas por el uso inapropiado o falta de respeto a los trajes típicos —como el de parachico, chuntá o chiapaneca—, delegó la explicación y posible regulación al patrón de los parachicos, máxima autoridad tradicional de la festividad.