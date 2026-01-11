Se llena de alegría Convivencia Infantil

Este sábado 10 de enero el Centro de Convivencia Infantil, en la capital chiapaneca, se convirtió en el punto de reunión de niñas, niños y familias tuxtlecas durante la celebración del Día de Reyes, un evento organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con los locatarios del parque, evento que se desarrolló desde las nueve de la mañana y se extendió hasta las ocho de la noche.

A lo largo del día, las y los asistentes disfrutaron de juegos mecánicos gratuitos, espectáculos infantiles y diversas actividades recreativas, convirtiendo este espacio en un ambiente festivo y familiar.

Acceso gratuito

El principal atractivo fue el acceso gratuito a todas las atracciones del parque, beneficio otorgado por los concesionarios desde la apertura y hasta la una de la tarde, dependiendo de la afluencia.

El objetivo central de esta celebración fue reconocer a las infancias y promover la unión familiar.

Cientos de familias familias acudieron desde muy temprano, disfrutando no solo de los juegos, sino también de música y shows en vivo, además de rifas.

Representa un alivio

Lucrecia López, madre de dos menores, comentó que la celebración representa un alivio para la economía familiar.

“Es muy bonito que se piense en los niños, porque no siempre se puede pagar todos los juegos. Aquí ellos se divierten y nosotros convivimos como familia”, señaló durante las actividades en las que participó activamente el presidente municipal, Ángel Torres.

Por su parte, Francisco Hernández, que acudió con sus nietos, resaltó el ambiente del lugar.

“Se siente un ambiente sano y seguro. Los niños están felices y eso es lo más importante”, dijo.

Dentro del programa de actividades, a la una de la tarde se realizó el tradicional corte de la Rosca de Reyes, encabezado por el alcalde Ángel Torres Culebro, quien compartió este momento con las familias asistentes.

Más tarde, se llevaron a cabo rifas con premios para toda la familia, incluyendo juguetes para los menores y electrodomésticos para madres y padres.

Beneficios

Desde el sector de los locatarios, Rodrigo Melchor Ramírez, comerciante del Centro de Convivencia Infantil, destacó que este tipo de celebraciones también benefician a quienes trabajan en el parque.

“Nosotros nos sumamos con gusto porque es una tradición y porque genera un ambiente muy bonito; hay más gente, más convivencia y ayuda a la economía del lugar”, afirmó.

En el mismo sentido, Ana Martínez, vendedora de alimentos, señaló que la afluencia fue positiva.

“Desde temprano hubo mucha gente y eso nos ayuda bastante. Además, ver a los niños contentos hace que valga la pena”, comentó.

Celebración

Para participar en las rifas, los asistentes ingresaron por los dos accesos habilitados, donde personal municipal entregó un boleto por persona, lo que permitió una amplia participación en los sorteos de la tarde.

La celebración del Día de Reyes en el Centro de Convivencia Infantil concluyó como una jornada de alegría, tradición y convivencia, reafirmando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro familiar en la capital chiapaneca.