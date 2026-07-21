Se manifiestan contra alcaldesa Fabiola Ricci

Más de 200 ciudadanos de distintos barrios como el de Fátima, La Paz y Tlaxcala se dieron cita la mañana de este lunes frente al Palacio Municipal de San Cristóbal para denunciar, principalmente, la falta de obras y la mala calidad de las ya ejecutadas. Los quejosos fueron atendidos por la presidenta municipal, Fabiola Ricci, a quien, dijeron los representantes, “le darán el beneficio de la duda”.

Los ciudadanos, que forman parte de la organización independiente Unidos por San Cristóbal, esperaron alrededor de dos horas para que la edil saliera acompañada de distintos directores municipales, entre ellos Pablo Reyes, de Protección Civil (PC) municipal; César Domínguez, de Tránsito municipal, y Fernando Jonapá, de Alumbrado Público.

Casos

Frente a Palacio Municipal, más de seis representantes de colonias expresaron su descontento con la actual administración.

Un ejemplo es Leticia Carmen Díaz García, representante de la colonia Sector Salud, en donde el ayuntamiento realizó una obra en la calle Mar Atlántico.

Díaz García señala que “la obra quedó mal”, remarcando que la lluvia de hace unos días, -que duró dos horas-, rebasó la capacidad del drenaje, dejando mal olor dentro de las casas. Ante esto, invitó a la edil a visitar la zona.

La obra inició desde finales de diciembre hasta la actualidad, informó Carmen Díaz, quien agregó que la empresa responsable está a cargo del hermano de la presidenta, Martín Ricci, quien anteriormente había sido señalado por hacer “negocios” durante la Feria de la Primavera y de la Paz 2026.

Pese a que le pidieron que se entregue la obra, Leticia Carmen Díaz dijo que se negará a firmar la aprobación hasta que la obra quede en condiciones óptimas.

Por su parte, representantes de la colonia San Antonio, cerca del centro de San Cristóbal, denunciaron la falta de obras en la zona y la falta de rondines por parte de la policía municipal durante las horas prioritarias.

“No se vale que los elementos lleguen solo a tomarse la foto, pero no hacen sus rondines”, indicó uno de los presentes, quien agregó que en la zona se han registrado intentos de violación, homicidio y hasta desapariciones.

Tras expresar sus denuncias a las afueras del Palacio Municipal, los más de 200 habitantes ingresaron a las instalaciones para pedir una mesa de trabajo de carácter urgente con la edil, quien se comprometió a darle atención a las quejas expresadas.

Ante esto, Alejandro Aguilar, presidente del consejo vecinal del barrio de Fátima, señaló que mantendrán informada a la ciudadanía sobre el cumplimiento o no de los dichos.