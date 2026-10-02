Se manifiestan transportistas por unidades irregulares

Transportista de unidades tipo Urban, del municipio de Maravilla Tenejapa, se manifestaron por la presencia de unidades irregulares procedentes del país vecino de Guatemala.

Denunciaron que la presencia de estas unidades les perjudica de manera directa por tratarse de una competencia desleal.

Los inconformes salieron a las calles y carreteras del municipio para denunciar "que esta situación les perjudica económicamente a sus bolsillos".

Demandaron alto al transporte irregular proveniente del país vecino que opera en territorio mexicano desde hace varios meses.

Las sociedades cooperativas más afectadas son: Tzovol, Lagos de Montebello y Tercera Zona, que salieron con sus unidades para participar en la protesta.

Los transportistas concesionados de la ruta Maravilla Tenejapa-Comitán, así como en otras rutas que comunican a municipios aledaños, esperan el apoyo de las autoridades.