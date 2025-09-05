Se mantendrá escenario lluvioso en la entidad

El Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” advirtió que para los próximos días “se mantendrá un escenario lluvioso” y un ambiente caluroso en Chiapas.

En su pronóstico a 96 horas, la dirección técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur detalló que la región continuará bajo la influencia de canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos y el constante ingreso de humedad de ambos litorales, lo que mantendrá un escenario lluvioso.

Adicionalmente, se mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en planicies y zonas costeras, con temperaturas máximas de 30 a 38 °C. En zonas de montaña, el ambiente será de templado a cálido, con valores entre 23 y 29 °C.

El 3 de septiembre, tanto en San Cristóbal de Las Casas, con 75.6 mm y Tuxtla Gutiérrez con 70.2 mm, se registraron las lluvias más importantes del estado.

En la ciudad colonial se registró la temperatura mínima de Chiapas; la columna de mercurio descendió hasta los 12 °C, siendo las zonas costeras Acacoyagua 39.0 °C y Arriaga 36.3 °C, donde se sintieron los calores más importantes.

Para este viernes hay un pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. La región del Soconusco y las cuencas de Chicoasén y La Angostura serán las zonas donde las lluvias alcanzaran hasta los 50 mm.

Para el fin de semana las precipitaciones van a tener un aumento, especialmente hacia la noche del sábado y todo el domingo, donde se esperan fuertes precipitaciones de hasta 75 mm en las regiones Norte, Mezcalapa, Soconusco, Maya, Tulijá e Istmo Costa.

Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.