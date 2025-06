Se mantendrán las lluvias en la región

Chiapas registró los acumulados de lluvias más importantes de los estados del litoral del Pacífico, la Finca Chayabé en Las Margaritas tuvo acumulados de 152.0 milímetros (mm). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que julio tendrá un 90 % de precipitación respecto a la media histórica de la entidad.

Durante este fin de semana, las lluvias se centraron en las porciones de los Altos y la Meseta Comiteca, donde los organismos de Protección Civil (PC) locales, reportaron el desborde de arroyos en Teopisca, causando estragos en las localidades bajas; además, una señora fue arrastrada por la corriente, que afortunadamente fue rescatada con vida.

El SMN, a través de su pronóstico a 96 horas, resalta que en Chiapas se verá una disminución en la intensidad de las precipitaciones; sin embargo, no van a detenerse y se situarán en el rango de los 50 a 75 mm este lunes, con miras de disminuir a chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) los días martes y miércoles.

Las precipitaciones tenderán a ser principalmente vespertinas, influenciadas por el calentamiento de la superficie, efectos orográficos y un canal de baja presión y la cercanía de la vaguada monzónica.

Hacia el jueves y viernes, las lluvias podrán generalizase debido a una nueva onda tropical que se aproximará al territorio nacional.

Julio y la canícula

A parte del pronóstico del SMN para julio, el meteorólogo José Martín Cortés, detalla el termino “canícula”, que se comprende como “la reducción de lluvias entre los meses de julio y agosto en promedio, de variable duración y principalmente se registra en estados de la franja centro-sur y parte del noreste”.

El especialista de Meteored determina que este fenómeno no es pronosticable ni forzosamente tiene que ver con calor, aunque puede ser consecuencia de menos lluvias, no tiene una duración exacta de 40 días y no es la época más calurosa del año.