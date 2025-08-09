Se mantiene baja del 80 % en casos de dengue

Chiapas mantiene una reducción del 80 % en casos de dengue así como una vinculación con Protección Civil y Conagua, esto ante el final del periodo de lluvias en la entidad con el objetivo de identificar escenarios de riesgo por contagio, informó el secretario de Salud, Omar Gómez.

Las cifras que evidencian el trabajo efectivo de prevención fueron expuestas en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria 2025 del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Consabi).

Compromiso

En ese marco, el secretario federal de Salud, David Kershenobich, reafirmó el compromiso con un Sistema Nacional de Salud Único que priorice la prevención, el bienestar y el acceso equitativo al servicio médico en todo México; por lo que señaló, Chiapas va por buen camino.

Dijo que en la entidad se trabaja en territorio, en una sola visión de la salud que ha dado grandes resultados como la reducción de casos de dengue en más del 80 % respecto al 2024 y una cobertura de vacunación que permitió obtener el segundo lugar nacional en número de dosis aplicadas.

“Hemos seguido la política sanitaria impulsada por nuestro gobernador Eduardo Ramírez, que realmente llega a todos los rincones de Chiapas, priorizando la equidad territorial”, declaró Omar Gómez.

Enfermedades por atender

Finalmente, dijo que aún existen otros temas por resolver como el paludismo, para lo cual se está fortaleciendo una estrategia estatal para atender los casos y buscar la erradicación de los padecimientos originados en la entidad.