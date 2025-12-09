Se mantiene conflicto de ambulantes en Tapachula

El Ayuntamiento de Tapachula enfrenta el conflicto entre líderes de organizaciones que encabezan a comerciantes que en años anteriores se han instalado en el parque Benito Juárez y comerciantes encabezados por el secretario Municipal, Mario Orozco Mendoza.

Con reuniones previas y presuntos acuerdos, líderes de organizaciones que agrupan a los ambulantes, con los comerciantes establecidos habían tomado una determinación que hoy es parte del conflicto.

Precisan que hay señalamientos de corrupción por parte de funcionarios municipales señalados de crear problemas al alcalde Yamil Melgar Bravo, entre estos el de servicios públicos Paul Muñoz y el secretario municipal Mario Orozco de quienes exigen su destitución.

Conflicto de interés

Los líderes de organizaciones señalan que año con año se han instalado en el parque, por lo que ellos se prepararon con mercancía porque esto representa una oportunidad de llevar sustento a sus familias, extrañamente tratan de manipular para que el alcalde no autorice la instalación.

Los inconformes son comerciantes informales pertenecientes a diversos sindicatos en Tapachula como la CROC, CNOP, CTM, y CATEM.

Mencionan que este es un golpe a la economía de los que menos tienen, mientras que aquellos que han vivido del erario como la familia del que dice ser líder de los establecidos mantiene ocupados espacios en vía pública con anuencia de la autoridad.

Lamentaron que el secretario municipal a través de Demetrio Campusano de la asociación civil Miguel Hidalgo argumente situaciones fuera de la realidad, afirmaron que él es promotor del ambulantaje y que se rodeó de vendedores de la vía pública el pasado viernes para montar un circo.