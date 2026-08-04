Se mantienen casos autóctonos de paludismo

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, en su más reciente informe quincenal, confirmó que Chiapas es el único estado del país que mantiene casos autóctonos de paludismo o también llamada malaria, una enfermedad que si no se atiende a tiempo puede ser mortal.

La información, publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE), detalló que este padecimiento se contagia por un mosco (hembra) que esté infectado.

Una persona que está contagiada de este virus puede experimentar varios síntomas, entre los que destacan desde la parte de vómitos y escalofríos hasta cefalea, sudoración y fiebre. Puede ocurrir esto hasta dos semanas después de la picadura.

Gravedad

“Las infecciones por P. falciparum, el más prevalente en el continente africano, suelen ser las más letales si no se tratan oportunamente, y suelen cursar con complicaciones renales y cerebrales, desencadenando en la muerte”, enfatizó el documento.

La información de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, detalla que una manera de reducir los contagios de dicha enfermedad se relaciona con el control del mosco y como herramientas pueden usarse mosquiteros con insecticidas de acción prolongada, además de la fumigación.

Contexto

Aunque entre el 2018 y el 2023 los casos en México mostraron una reducción, fue en el 2024 cuando se identificó un aumento en los llamados contagios autóctonos.

Hasta el cierre del año pasado, en México ocurrieron 158 casos autóctonos del paludismo (Plasmodium vivax), y se concentraron en solo dos entidades federativas: Chiapas (157) y Oaxaca (1).

Sin embargo, los datos añaden que hasta el corte de la semana 29 de este 2026, solo “Chiapas ha notificado casos autóctonos, con un total de 47 casos de paludismo, todos ocasionados por la especie Plasmodium vivax”.

Sobre la ocupación de las personas que dieron positivo al virus, se dedicaban a temas del hogar, estudiantes, además de trabajos en actividades agrícolas, forestales, caza y pesca.

En el apartado de Conclusiones y Recomendaciones, la Dirección puntualizó que es importante que se refuercen las labores de vigilancia en los espacios de primer y segundo nivel.

Todo esto con el “objetivo de detectar oportunamente los casos, intervenir e interrumpir la transmisión local del paludismo, lograr su eliminación del país y evitar el restablecimiento en áreas libres de paludismo”.