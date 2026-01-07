Se mantienen cifras de trabajo infantil en la entidad

Chiapas se posiciona como la segunda entidad con mayor tasa de trabajo infantil en México. Más de 228 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) laboran en jornadas que superan el promedio nacional, impulsados por la pobreza y la necesidad de aportar ingresos al hogar. Organismos alertaron que este fenómeno configura un esquema moderno de explotación.

De acuerdo con datos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Ceieg), más de 228 mil menores de entre cinco y 17 años realizan alguna actividad laboral en la entidad.

Esta cifra representa el 14.04 por ciento de la población infantil, ubicando a Chiapas como la segunda entidad con mayor proporción de trabajo infantil, solo por debajo de Guerrero.

Jornada laboral

El informe detalló que la jornada laboral promedio de los menores en Chiapas es de 14 horas, lo que significa un incremento del 12.25 por ciento respecto al promedio nacional.

A nivel nacional, Chiapas se posiciona como el estado con el mayor número absoluto de niñas, niños y adolescentes (NNA) en actividades productivas, representando el 9.79 por ciento del registro total en México.

El estudio también reveló que el 6.75 % de la infancia chiapaneca realiza quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, la segunda cifra más alta del país.

Considerando el volumen total de menores en esta situación, Chiapas ocupa el sexto lugar, con una tasa de 9.50 %.

A esto se suma que el estado presenta una de las tasas más elevadas de ocupación infantil por debajo de la edad mínima legal, es decir, menores de 15 años que ya trabajan.

Con porcentajes de 10.26 por ciento y 10.24 por ciento, Chiapas supera ampliamente el promedio nacional de 4.32 %.

El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que en Chiapas viven un millón 521 mil 496 niños, niñas y jóvenes de entre cinco y 19 años.

De ellos, una cuarta parte trabaja parcial o totalmente, lo que implica abandono escolar y limita sus oportunidades futuras.