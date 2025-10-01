Se movilizan transportistas de tres municipios

Transportistas concesionados de carga, volteos y taxis de Reforma, Ostuacán y Pichucalco realizaron este lunes una movilización en las principales calles del primer municipio, esto para exigir al Gobierno Estatal acciones inmediatas contra el transporte irregular (pirata) en esta región Norte de la entidad. Acusados de operar con la protección de funcionarios y líderes sindicales.

Durante la protesta, el vicepresidente de la Alianza del Transporte de Chiapas, Pedro Arturo Muñoz López, señaló que el transporte pirata continúa trabajando gracias a la tolerancia de autoridades menores, que en lugar de aplicar la Ley se han convertido en cómplices de quienes le quitan el trabajo a los verdaderos concesionados.

Protesta

Taxis y volteos de los inconformes transitaron por las principales calles de esta ciudad portando lonas en las que señalaron directamente al líder del sindicato de la CTM, Juan Carrillo Hernández, a quien responsabilizan de introducir camiones y taxis irregulares en distintos puntos de la región Norte.

Asimismo, Muñoz López acusó al coordinador de enlace de la Secretaría de Transporte y Movilidad, Hugo Garay, de obstaculizar los operativos contra el transporte ilegal, indicando que es evidente que existe complicidad entre los piratas y este funcionario.

Recordaron que desde hace cuatro meses la titular de la Secretaría de Transporte prometió actuar contra estas malas prácticas en el transporte, pero hasta ahora no se han visto resultados positivos.

En respaldo a la protesta participaron Lucio Rodríguez Solís, líder de taxis concesionados de Reforma, y Arquímedes Cruz García, representante del transporte en Reforma, Juárez y Pichucalco, quienes advirtieron que la presencia del transporte irregular no solo representa pérdidas económicas, sino también un riesgo de conflictos violentos.