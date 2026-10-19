Se movilizarán en memoria del padre Marcelo Pérez

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas realizará este lunes una peregrinación por el segundo aniversario del fallecimiento del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

En la movilización participarán católicos de diversos municipios de la región Altos con la intención de “honrar su memoria, su fidelidad al Evangelio y su amor por los pueblos”.

Los organizadores explicaron que la movilización iniciará a las 9:00 horas y partirá de tres puntos: capilla de Cuxtitali, la caseta San Pablo (salida a Comitán) y en el bulevar, a la altura de la entrada al CBTis 92.

Luego de recorrer las calles de la ciudad, concluirá a un costado de la catedral con una celebración eucarística. Porque “su vida es un mensaje de esperanza. Su muerte: un grito de justicia”.