Se muda CEDH: oficinas estarán en la Torre Chiapas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas anunció oficialmente su reubicación a un espacio digno y funcional, tras operar por años en el denominado “Edificio Plaza”, una construcción al borde del colapso ubicada a espaldas de la Catedral de San Marcos, en el corazón de la capital chiapaneca.

A partir del próximo lunes 25 de agosto, la CEDH atenderá a la ciudadanía desde el piso 17 de la moderna Torre Chiapas. La institución defensora señaló que este cambio tiene como objetivo garantizar una atención más eficiente a la sociedad, ofreciendo un espacio adecuado para la orientación, recepción de quejas, acompañamiento y defensa de los derechos humanos.

Este traslado pone fin a una situación de alto riesgo que permaneció por años. El antiguo inmueble, el Edificio Plaza, es descrito por expertos de Protección Civil como una “bomba de tiempo”.

Construido hace más de cuatro décadas, el edificio albergaba no solo a la CEDH, sino también a oficinas de la Secretaría General de Gobierno, archivos estatales y diversos comercios.

De acuerdo con dictámenes oficiales de Protección Civil, el año pasado, este complejo tuvo dos órdenes de alto riesgo y una más en el presente. Los reportes técnicos detallan la presencia de grietas de fatiga en la estructura, provocadas por un exceso de peso, agravado por la presencia de 12 equipos de aire acondicionado industrial inoperativos, con un peso de tres toneladas cada uno.