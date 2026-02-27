Se necesitan 10 mil plazas en Chiapas

En Chiapas se requieren casi 10 mil nuevas plazas docentes para cubrir todos los grupos de cada una de las escuelas, señaló el secretario general de la sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, durante la movilización que iniciaron este jueves.

Agregó que solo para educación indígena se necesitan poco más de cinco mil 800 plazas. Desde hace varios años esos espacios son ocupados por maestros interinos que son contratados con salarios muy bajos y sin prestaciones, asignados en muchos casos a comunidades apartadas, y no siempre les pagan puntual.

Este jueves el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron nuevamente en un paro de 48 horas, que inició con una marcha desde el parque Chiapasiónate rumbo al zócalo de Tuxtla Gutiérrez.

Plantón

Cientos de maestros de todo el estado acudieron a la convocatoria y al llegar al centro de la ciudad se instalaron en plantón, para retirarse este viernes por la tarde, después de realizar más movilizaciones desde las primeras horas del día.

El dirigente magisterial indicó que las demandas centrales siguen vigentes, una mesa de diálogo con la presidenta de la República y la abrogación de la reforma educativa y la ley del Issste de 2027. Afirma que el gobierno federal no ha dado señales de atender su pliego petitorio.

También afirmó que el gobierno federal mantiene un adeudo con el magisterio federalizado de 485 millones de pesos (mdp), por bono para jubilados (no se ha pagado totalmente) y otros conceptos. Por otro lado hay pendientes con cadenas de cambios de años anteriores.